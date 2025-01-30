На рынках рекордно подорожал популярный овощ

Цены на капусту значительно выше, чем неделю назад.

На украинских рынках и в магазинах выросли цены на белокочанную капусту. На этой неделе стоимость на 15% выше, чем в конце прошлой.

Об этом сообщили аналитики портала EastFruit.

Украинские производители предлагают к продаже капусту по цене 34-40 грн. за килограмм. Этот овощ снова стал самым дорогим среди всех позиций борщового набора.

Отмечается, что к концу января многие производители распродали большую часть запасов капусты. Также на рынке уже почти не осталось овощей среднего и низкого качества.

"Учитывая стремительное снижение запасов капусты в хозяйствах, фермеры начали сдерживать продажи качественных овощей. Это привело к очередному скачку цен на текущей неделе", — говорится в публикации.

Сейчас цены на белокочанную капусту в Украине в среднем в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, в Украине резко подорожал популярный цитрусовый фрукт. Мандарины поставляются из Турции, Испании, Египта, Греции и Италии. В январе погодные условия в регионах-производителях значительно усложнили сбор урожая.

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