На ринках рекордно здорожчав популярний овоч

Ціни на капусту значно вищі, ніж ще тиждень тому.

На українських ринках і в магазинах зросли ціни на білокачанну капусту. Цього тижня вартість на 15% вища, ніж наприкінці минулого.

Про це повідомили аналітики порталу EastFruit.

Українські виробники пропонують до продажу капусту за ціною 34−40 грн за кілограм. Цей овоч знову став найдорожчим серед усіх позицій борщового набору.

Зазначається, що кінця січня багато виробників розпродали більшу частину запасів капусти. Також на ринку вже майже не залишилося овочів середньої та низької якості.

"З огляду на стрімке зниження запасів капусти в господарствах, фермери почали стримувати продажі якісних овочів. Це призвело до чергового стрибка цін на поточному тижні", - йдеться в публікації.

Наразі ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому в 3,7 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, в Україні різко здорожчав популярний цитрусовий фрукт. Мандарини постачаються з Туреччини, Іспанії, Єгипту, Греції та Італії. У січні погодні умови в регіонах-виробниках значно ускладнили збір урожаю.

Читайте також: