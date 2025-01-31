Черкаську область атакували "Шахеди": які наслідки нальоту

У Черкасах через падіння уламків БпЛА виникла пожежа.
Черкаську область атакували російські безпілотники "Шахед" 31 січня. У Черкасах є пошкодження через падіння уламків.
Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Від ночі до ранку на Черкащині тривала повітряна тривога через атаку дронами. За попередніми даними, у черкаському небі було знищено шість безпілотників.
У більшості випадків минулося без наслідків. Однак у самих Черкасах уламки "Шахеда" пошкодили балкон в одній із квартир багатоповерхівки. Там виникла пожежа, яку вже загасили.
Правоохоронці вилучили уламки дрона та бойову частину.
"На щастя, з мешканцями все гаразд – допомоги медиків не потребували", – зазначив голова ОВА.
До слова, вранці 31 січня у Хмельницькій області було чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги.
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