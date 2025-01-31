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Україну атакують російські безпілотники: де є небезпека

Україну атакують російські безпілотники: де є небезпека

Безпілотник. Фото: Сили оборони півдня.

У низці областей - тривога.

Зранку 31 січня у низці областей оголошено повітряну тривогу. Над Україною кружляють безпілотники, які зайшли до повітряного простору країни ще напередодні увечері.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 07:00 рух російських дронів фіксують:

  • БпЛА на сході Сумщини та Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Хмельниччини, курс - північний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс - східний;
  • БпЛА на південному сході Харківщини, курс - південно-західний.

Зокрема, станом на 07:15 повітряна тривога оголошена на Хмельниччині, де лунають вибухи. Сирени лунають у низці регіонів на півночі країни.

Мапа тривога станом на 07:15 31 січня. / ©
Мапа тривога станом на 07:15 31 січня.

Як повідомлялося, на Хмельниччині гриміли вибухи. Регіон атакували російські "Шахеди".

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