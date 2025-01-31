Україну атакують російські безпілотники: де є небезпека

У низці областей - тривога.
Зранку 31 січня у низці областей оголошено повітряну тривогу. Над Україною кружляють безпілотники, які зайшли до повітряного простору країни ще напередодні увечері.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 07:00 рух російських дронів фіксують:
- БпЛА на сході Сумщини та Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на північному сході Хмельниччини, курс - північний;
- БпЛА на сході Черкащини, курс - східний;
- БпЛА на південному сході Харківщини, курс - південно-західний.
Зокрема, станом на 07:15 повітряна тривога оголошена на Хмельниччині, де лунають вибухи. Сирени лунають у низці регіонів на півночі країни.
Як повідомлялося, на Хмельниччині гриміли вибухи. Регіон атакували російські "Шахеди".