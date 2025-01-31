Стало відомо, чим Росія вдарила по історичному центру Одеси

Ворог влучив у середмістя, будівля якого є історичною спадщиною ЮНЕСКО. Попередньо застосовано бетонобійну ракету для спричинення максимальних руйнувань.

Росіяни завдали ракетного удару по середмістю Одеси ввечері п'ятниці, 31 січня.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі національного марафону "Єдині новини".

За його словами, у середмістя Одеси прилетіло три балістичні ракети. ДСНС обстежує локацію щодо загоряння, всі служби працюють на місці влучання. Зараз починають розбирати завали.

Він додав, що на момент прильоту люди з готелю перебували в укритті. Але зараз рятувальники обстежують усі номери, щоб переконатися, що всі живі й під час обстрілу ніхто не постраждав ні у готелі, ні поруч, де сталося падіння уламків.

За словами Кіпера, між попередженням про повітряну небезпеку та приходом балістики було близько 3-5 хвилин. Другий та третій удари відбулись приблизно у те саме місце з інтервалом 15-17 хвилин.

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"Я так розумію, ця практика в них відпрацьована. Це вже не перший раз, коли запускають спершу балістичну ракету, а потім касети. Але тут використовувалась ракета, яка пробиває бетон. Тобто спрямована була на приміщення, у цивільний готель, щоб пробити перекриття і поверхи, і всередині зробити максимальні руйнування та вбити цивільних людей, які там мешкали", – зауважив голова ОВА.

Він додав, що місце влучання розташоване в історичному центрі Одеси, майже вся забудова якого входить до спадщини ЮНЕСКО. Зокрема ракета влучила у безпосередній близькості від Одеської філармонії та приблизно за 500 метрів від Оперного театру.

У ці хвилини! Ракетний удар по історичному центру одеси: наслідки атаки наживо!

Нагадаємо, момент ракетного удару по центру Одесі потрапив на відео. Внаслідок обстрілу вулиці в центральній частині міста всипані уламками.

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