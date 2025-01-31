В Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверк: подробиці

Наразі в Україні заборонено використовувати піротехніку, салюти, феєрверки та петарди через дію воєнного стану.

В Одесі у п'ятницю, 31 січня, попри заборону в небо запустили феєрверк.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

"Тим часом, на Таїрова якісь до******и запускають салют"– йдеться в повідомленні.

Поліція проводить перевірку щодо цього інциденту.

"Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий – після відбою", – повідомили в поліції.

В Одесі попри заборону запустили феєрверк під час повітряної тривоги

Нагадаємо, ввечері 31 січня окупанти обстріляли історичне середмістя Одеси ракетами.

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