Правильное хранение продуктов гарантирует вам вкусное и здоровое питание, плюс экономию денег.
Блогер Amanda Rocchio рассказала своим читателям, как правильно хранить продукты, чтобы они как можно дольше оставались свежими и сочными.
Сохраняйте температуру в холодильнике на уровне 1-4°C. Это поможет замедлить рост микробов и сохранить продукты свежими. В морозильнике температура должна быть -18°C или ниже, чтобы сохранить замороженные продукты в идеальном состоянии.
Как хранить продукты:
- Помидоры храните стеблем вниз на бумажном полотенце и держите подальше от солнца;
- Сельдерей и морковь окуните в воду;
- Храните грибы в бумажном пакете с бумажным полотенцем;
- Ягоды необходимо промыть в соотношении вода/уксус 3:1. Хорошо просушите их, а затем храните в стеклянной банке с бумажным полотенцем;
- Сохраняйте нижнюю часть зеленого лука в воде;
- Картофель держите в темном прохладном месте;
- Шпинат в закрытой емкости бумажным полотенцем;
- Травы во влажном полотенце в закрытой емкости.
Используйте герметичные контейнеры или специальные пластиковые пакеты для хранения продуктов. Это поможет избежать контакта продуктов с воздухом, что может привести к потере влаги и ускорению порчи продуктов.
Храните овощи в отделении для овощей или специальных контейнерах, обеспечивающих оптимальную влажность. Фрукты, выделяющие этилен (например, яблоки и бананы), следует хранить отдельно от овощей.
Регулярно проверяйте и очищайте холодильник от ненужных или испорченных продуктов. Это поможет избежать неприятных запахов и перекрестного загрязнения.
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