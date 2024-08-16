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Как правильно хранить продукты

Как правильно хранить продукты

Как правильно хранить продукты / Фото: Credits

Правильное хранение продуктов гарантирует вам вкусное и здоровое питание, плюс экономию денег.

Блогер Amanda Rocchio рассказала своим читателям, как правильно хранить продукты, чтобы они как можно дольше оставались свежими и сочными.

Сохраняйте температуру в холодильнике на уровне 1-4°C. Это поможет замедлить рост микробов и сохранить продукты свежими. В морозильнике температура должна быть -18°C или ниже, чтобы сохранить замороженные продукты в идеальном состоянии.

Как хранить продукты:

  • Помидоры храните стеблем вниз на бумажном полотенце и держите подальше от солнца;
  • Сельдерей и морковь окуните в воду;
  • Храните грибы в бумажном пакете с бумажным полотенцем;
  • Ягоды необходимо промыть в соотношении вода/уксус 3:1. Хорошо просушите их, а затем храните в стеклянной банке с бумажным полотенцем;
  • Сохраняйте нижнюю часть зеленого лука в воде;
  • Картофель держите в темном прохладном месте;
  • Шпинат в закрытой емкости бумажным полотенцем;
  • Травы во влажном полотенце в закрытой емкости.

Используйте герметичные контейнеры или специальные пластиковые пакеты для хранения продуктов. Это поможет избежать контакта продуктов с воздухом, что может привести к потере влаги и ускорению порчи продуктов.

Храните овощи в отделении для овощей или специальных контейнерах, обеспечивающих оптимальную влажность. Фрукты, выделяющие этилен (например, яблоки и бананы), следует хранить отдельно от овощей.

Регулярно проверяйте и очищайте холодильник от ненужных или испорченных продуктов. Это поможет избежать неприятных запахов и перекрестного загрязнения.

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