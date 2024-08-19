День ангела 19 августа: кого и как поздравлять с именинами

19 августа 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 19 августа

19 августа 2024 поздравьте с именинами Андрея, Николая, Тимофея.

Андрей – древнегреческое имя, означает "мужественный". В детстве непоседлив и активен. Во взрослом возрасте становится импульсивным и непредсказуемым, настоящим шутником.

Николай происходит от древнегреческого слова, которое переводится как "победитель народов". В детстве редко капризничает и легко заводит новые знакомства. Во взрослом возрасте становится щепетильным, все дела на работе систематизирует.

Тимофей — толкуется от древнегреческого языка как "почитать Бога". В детстве послушный, легко выходит из конфликтных ситуаций. Во взрослом возрасте становится уязвимым, умеет выслушать собеседника и искренне ему сопереживать.

День ангела 19 августа – душевные поздравления в прозе

День ангела 19 августа – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

В твой День Ангела хочу пожелать тебе света в сердце, мира в душе и крепкого здоровья! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всех невзгод и ведя к счастью и благополучию.

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С Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет исполнена радости, тепла и любви. Пусть ангел твой всегда помогает во всех начинаниях и дарит тебе вдохновение для осуществления самых смелых мечтаний.

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот день станет началом новых свершений и великолепных событий в твоей жизни. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и ведет тебя по правильному пути.

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В этот праздничный день желаю тебе твердой веры, большого счастья и внутренней гармонии. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет на страже, оберегая тебя от всего злого.

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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда освещал путь, защищал от беды и наполнял твое сердце любовью и теплом. Пусть каждый день доставляет тебе радость и удовольствие.

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