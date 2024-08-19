Ночная атака по Украине: куда летели "Шахеды" и где гремели взрывы

В ночь на 19 августа 2024 года российские оккупанты снова атаковали Украину.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Россияне нанесли удар 11 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курского направления и Приморско-Ахтарска.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вражеские дроны снова движутся по Украине, а также стало известно, в каких направлениях.

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