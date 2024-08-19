День ангела 19 серпня: кого та як вітати з іменинами

19 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 серпня

19 серпня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Миколу, Тимофія.

Андрій — давньогрецьке ім'я, означає "мужній". В дитинстві непосидючий та активний. В дорослому віці стає імпульсивним та непередбачуваним, справжнім жартівником.

Микола — походить від давньогрецького слова, що перекладається як "переможець народів". В дитинстві рідко вередує і легко заводить нові знайомства. В дорослому віці стає педантичним, всі справи на роботі систематизує.

Тимофій — тлумачиться від давньогрецької мови як "почитати Бога". В дитинстві слухняний, легко виходить з конфліктних ситуацій. В дорослому віці стає вразливим, вміє вислухати співрозмовника і щиро йому співпереживати.

День ангела 19 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

У твій День Ангела хочу побажати тобі світла в серці, миру в душі й міцного здоров'я! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів і ведучи до щастя та благополуччя.

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З Днем Ангела! Нехай твоє життя буде сповнене радості, тепла і любові. Хай ангел твій завжди допомагає в усіх починаннях і дарує тобі натхнення для здійснення найсміливіших мрій.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день стане початком нових звершень і чудових подій у твоєму житті. Хай ангел-охоронець завжди буде поруч і веде тебе правильним шляхом.

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У цей святковий день бажаю тобі непохитної віри, великого щастя та внутрішньої гармонії. Хай твій ангел-охоронець завжди буде на сторожі, оберігаючи тебе від усього злого.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди освітлював твій шлях, захищав від біди та наповнював твоє серце любов'ю і теплом. Нехай кожен день приносить тобі радість і задоволення.

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