Как надольше сохранить свежесть бананов

Если вспомнить информацию о том, что бананы нельзя хранить в холодильнике, выяснится, что это не совсем так. Хотя бананы могут потерять свой ярко-желтый цвет, не стоит спешить выбрасывать их в мусорник. На странице Express поделились интересной и полезной информацией, как сохранить свежесть ваших бананов, чтобы они оставались ароматными и аппетитными как можно дольше.

Положив желтые бананы в холодильник, вы можете замедлить их быстрое созревание, даже если внешняя оболочка приобретет несколько иной цвет и оттенок. Если вы почистите коричневую кожуру банана на следующей неделе после покупки, например, то увидите, что банан внутри будет более твердым, чем его "братья и сестры", которые хранились при комнатной температуре, и вкус у него будет отличный.

Другими словами, если вас не пугает коричневатый оттенок кожуры, вы можете охлаждать бананы сразу после того, как они потеряли свой зеленый оттенок. Но этот способ не является универсальным решением. Если вы положите зеленые бананы в холодильник, вы остановите их созревание. Они не будут сладкие и вкусные, да и останутся зелеными.

Вместо того чтобы хранить бананы вместе с остальными фруктами, держите их отдельно на кухонной поверхности, пока они не пожелтеют. Затем положите их в холодильник, чтобы продлить срок хранения на неделю.

Любопытно, что хранение бананов рядом с другими фруктами может их испортить. Бананы, как и многие другие фрукты, производят гормон роста под названием этилен. Он способствует созреванию плодов, но может ускорить процесс созревания соседних плодов. Когда вы храните вместе много фруктов, производящих этилен, все они начинают созревать быстрее.

Если вы хотите сохранить бананы свежими в вазу с остальными фруктами, попробуйте завернуть плодоножку в пищевую пленку. Это должно помешать выработке газообразного этилена. Другой вариант – повесить бананы на крючок над вазой с фруктами. Это позволит воздуху циркулировать и предотвратит разрушение фруктов этиленом.

Если ваши бананы очень перезрели и вы не хотите их уже есть, просто нарежьте их и заморозьте. Впоследствии вы сможете сделать из них смузи, мороженое или банановый хлеб.

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