Масове вбивство полонених в Оленівці: що встановило розслідування

Два роки тому проти ночі 29 липня російські окупанти здійснили один із найбільш цинічних терактів — масове вбивство військовополонених в Оленівці. Внаслідок вибухів у в'язниці, де окупанти тримали "азовців", 54 бійця загинуло, понад сотню зазнали поранень. Для з'ясування причини Україна застосовувала, зокрема, й супутникові знімки.

Про це йшлося 28 січня під час брифінгу "Від Оленівки до Гааги: хто відповість за підступне вбивство українських військовополонених?".

Як зазначив прокурор 18 Департаменту Офісу генпрокурора Дмитро Марцин, за допомогою супутникових знімків досліджували територію у радіусі 40 км від колонії. Тобто брали максимальну дальність артилерійських засобів ураження. Проте не змогли встановити жодних слідів застосування.

"Це, скоріше за все, пов'язано з тим, що за той період є дуже обмежена кількість супутникових знімків. З них встановити або просунутися щодо засобу ураження на цей момент не вдалося. Це питання досліджувалося комплексно, можливі варіанти опрацьовуються", – зазначив Роман Мартиновський, провідний експерт Регіонального центру прав людини.

Він додав, що тоді відстань від колонії в Оленівці до лінії бойового зіткнення становила близько 10-12 км.

Мартиновський зазначив, що невідомо, чому полонених повезли до Оленівки, якщо є ризик навіть випадкового влучання на територію, що є також відповідальністю Росії.

"Ми помітили, що до травня 2022 року обстріли в районі цієї території були доволі активними як з боку ЗС України, так і з боку ЗС РФ. Починаючи від квітня, коли колонія відновила свою діяльність, інтенсивність обстрілів з боку ЗСУ значно зменшилася. А стосовно території прилеглої до самої колонії, то там не фіксується місць ураження з боку української армії", – сказав він.

Так само помітно, що від червня активність російської армії поблизу колонії збільшилася. На знімках видно, що з цієї території били з РСЗВ "Град". Тобто росіяни розміщували позиції в районі кілометра від Оленівки.

"Це робили з метою спровокувати Збройні сили України на відповідь і можливе ураження території колонії", – зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше звільнені з полону воїни "Азова" розповіли нові подробиці теракту в Оленівці.

Читайте також: