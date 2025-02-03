ЗС РФ запустили "Шахеди" по Україні: які регіони постраждали

У ніч проти 3 лютого 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Від 19:00 2 лютого противник атакував 71 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 38 ударних "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні відомства.

Відомо, що 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина", - додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Полтаві.

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