ВС РФ запустили "Шахеды" по Украине: какие регионы пострадали

В ночь на 3 февраля 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 19:00 2 февраля противник атаковал 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 38 ударных "Shahed беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях", — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что 25 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина и Черкасчина", – добавили в Воздушных силах.

Напомним, 1 февраля россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтаве.

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