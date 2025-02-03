Оккупанты используют танк с деревянной броней (видео)

Импровизированная машина "выдержала атаки беспилотников, но подверглась работе современной артиллерии".
Российские военные создали бронированный штурмовой автомобиль из старого танка, листового металла и бревен и развернули его в рамках более широкой механизированной атаки на украинские позиции в районе Великой Новоселки Донецкой области.
Об этом пишет Forbes.
Невероятно, но резервуар с бревнами – один из многих импровизированных аттракционов, которые сконструировали россияне, которые все больше нуждаются в транспортных средствах.
По словам эстонского аналитика WarTranslated, импровизированная машина "выдержала атаки беспилотников, но подверглась работе современной артиллерии". Украинский беспилотник наблюдал за транспортным средством, обездвиженным и брошенным на грунтовой дороге за Великой Новоселкой.
Выносливость деревянного танка в условиях неустанной атаки БпЛА похожа на тяжелое положение украинского танка Leopard 1A5, который благодаря собственной броне недавно выдержал по меньшей мере восемь дроновых ударов, прежде чем, наконец, испытать катастрофические повреждения.
В статье говорится, что слои металлической или деревянной дополнительной брони могут притупить эффект крохотных FPV-дронов и их небольших боевых частей. Однако эта самая броня может не справиться с 45-килограммовым артиллерийским снарядом, наполненным 11 кг взрывчатки.
Российский деревянный танк был сделан очень хорошо как на самодельную штурмовую машину. Построившие этот транспорт военные с гордостью опубликовали видео своей работы. "Техническое средство для перевозки личного состава" имело металлические борта, покрытые толстой резиной.
"Между бронированной капсулой и наружной решетчатой броней размещены бревна. Крыша сварена листовым металлом. Двери на петлях были укреплены кирпичом", — объяснил один из военных.
Как объясняется в публикации, всей этой брони было достаточно для отражения атак FPV-дронов, которые летают со скоростью всего несколько десятков километров в час и часто поражают свои цели по бокам. Однако артиллерийские снаряды летят почти вертикально со скоростью 1,5 км в секунду – и могут пробить верхнюю броню машины, которая обычно тончайшая.
Жертва танка с бревнами не была напрасной. После постепенного марша на Великую Новоселку от захваченного Угледара в последние дни российские войска совершили последнее наступление на Великую Новоселку. Так, 2 февраля украинский центр оборонных стратегий обозначил город как "захваченный".
Это было и продолжает оставаться дорогим усилием для врага. Войдя в Великую Новоселку и укрепив контроль над городом, полки оккупантов продолжали наступать на север и запад. Сообщается, что масштабный вражеский штурм утром 2 февраля с участием около 20 машин провалился после того, как украинец подбил минимум семь машин.
К слову, аналитик Айзек Сейтц описал серьезные конструктивные недостатки российского танка Т-90М, делающие его уязвимым в современной войне.
Читайте также: