Оккупанты используют танк с деревянной броней (видео)

Российские военные создали бронированный штурмовой автомобиль из старого танка, листового металла и бревен и развернули его в рамках более широкой механизированной атаки на украинские позиции в районе Великой Новоселки Донецкой области.

Об этом пишет Forbes.

Невероятно, но резервуар с бревнами – один из многих импровизированных аттракционов, которые сконструировали россияне, которые все больше нуждаются в транспортных средствах.

По словам эстонского аналитика WarTranslated, импровизированная машина "выдержала атаки беспилотников, но подверглась работе современной артиллерии". Украинский беспилотник наблюдал за транспортным средством, обездвиженным и брошенным на грунтовой дороге за Великой Новоселкой.

Выносливость деревянного танка в условиях неустанной атаки БпЛА похожа на тяжелое положение украинского танка Leopard 1A5, который благодаря собственной броне недавно выдержал по меньшей мере восемь дроновых ударов, прежде чем, наконец, испытать катастрофические повреждения.

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В статье говорится, что слои металлической или деревянной дополнительной брони могут притупить эффект крохотных FPV-дронов и их небольших боевых частей. Однако эта самая броня может не справиться с 45-килограммовым артиллерийским снарядом, наполненным 11 кг взрывчатки.

Российский деревянный танк был сделан очень хорошо как на самодельную штурмовую машину. Построившие этот транспорт военные с гордостью опубликовали видео своей работы. "Техническое средство для перевозки личного состава" имело металлические борта, покрытые толстой резиной.

"Между бронированной капсулой и наружной решетчатой броней размещены бревна. Крыша сварена листовым металлом. Двери на петлях были укреплены кирпичом", — объяснил один из военных.

Как объясняется в публикации, всей этой брони было достаточно для отражения атак FPV-дронов, которые летают со скоростью всего несколько десятков километров в час и часто поражают свои цели по бокам. Однако артиллерийские снаряды летят почти вертикально со скоростью 1,5 км в секунду – и могут пробить верхнюю броню машины, которая обычно тончайшая.

Жертва танка с бревнами не была напрасной. После постепенного марша на Великую Новоселку от захваченного Угледара в последние дни российские войска совершили последнее наступление на Великую Новоселку. Так, 2 февраля украинский центр оборонных стратегий обозначил город как "захваченный".

Это было и продолжает оставаться дорогим усилием для врага. Войдя в Великую Новоселку и укрепив контроль над городом, полки оккупантов продолжали наступать на север и запад. Сообщается, что масштабный вражеский штурм утром 2 февраля с участием около 20 машин провалился после того, как украинец подбил минимум семь машин.

Российские военные создали танк с деревянной броней

К слову, аналитик Айзек Сейтц описал серьезные конструктивные недостатки российского танка Т-90М, делающие его уязвимым в современной войне.