Сколько бронетехники осталось у россиян: эксперт удивил цифрой

По оценкам аналитиков, оккупанты стали чаще использовать другую, более легкую технику для маневрирования на поле боя, чтобы сохранить бронированную.

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили и повредили около 100 тыс. единиц вражеской техники — как наземной, так и воздушной, и надводной, однако российская армия во время штурмов демонстрирует каждый день, что у нее есть немалый запас разнообразного вооружения, напрямую влияющий на ход войны.

По словам экспертов, современная Россия до этого не теряла столько ни в одном своем военном конфликте.

Способна ли Украина при наличии западной помощи выхолостить технический военный ресурс оккупантов или на это вообще не стоит рассчитывать — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали источники в Минобороны и бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на сегодняшний день, 31 января, потери врага одних только танков составляют почти 10 тыс., точнее — 9893. По статистике Генштаба ВСУ, каждый день уничтожается или повреждается от 3 до 10 единиц.

В начале вторжения часть военных экспертов утверждала, что новых танков в России насчитывается немногим более 3 тыс. единиц, а старых советских на складах – около 13 тыс.

По состоянию на сегодняшний день источники ТСН.ua в Минобороны сообщили, что несмотря на потери, оккупанты штурмуют украинские позиции также и на новых танках, и на отремонтированных образцах советских времен.

"Несколько ремарок по уничтоженной вражеской технике. Мы пишем, что уничтожили 9893 танка. Россияне отмечают, что они уничтожили более 20,5 наших тыс. танков. По российским подсчетам получается, что у нас в несколько раз танков было больше до войны, чем у россиян. Последнее — бред. Что касается нашего Генштаба, то поддержу коллег и скажу, что в статистику входит техника как уничтоженная, так и поврежденная. Враг часто восстанавливает поврежденную технику, она снова возвращается на поле боя и в случае повреждения мы снова учитываем ее. То есть по статистике восстановленная техника считается как вновь поврежденная. Соответственно, количество уничтоженной вражеской техники статистически растет", — говорит Владислав Селезнев.

Сколько тысяч осталось

По словам аналитика, обычно не подлежат восстановлению те танки, в которых в результате попадания сорвало башню и был деформирован корпус из-за детонации хранившегося внутри боекомплекта.

Говоря о запасах танков, Селезнев рассказывает следующее: "Я анализировал статистические данные открытых источников о том, сколько у россиян на арсеналах осталось танков советских времен. Танки, которые требовали небольших вложений —враг их давно использовал. Сейчас у россиян на базах осталась техника, требующая длительного ремонта и серьезных финансовых вложений".

По словам эксперта, в августе прошлого года открытые источники приводили такие данные, что у россиян есть около 3500 боеспособных танков и около 2500 на складах.

"Сейчас россияне теряют около 3-5 танков в сутки не потому, что наши пушечники стали не такими искусными, а потому, что враг стал меньше их использовать. Для обеспечения маневренности и скорости на поле боя оккупанты теперь обычно используют автомобильную и переделанную автомобильную технику", — говорит Селезнев.

Кроме того, военный эксперт приводит следующие данные: враг может восстанавливать в месяц 300-350 танков, используя ресурс со складов и ресурс ремонтных бригад.

Селезнев не исключает того, что с учетом такого уровня потерь в течение следующего полугодия или 10 месяцев склады и центры хранения могут быть существенно поредеть.

"Но не стоит исключать того, что некоторые танки из Северной Кореи поедут на поле боя. Сейчас туда направляются дальнобойные пушки, системы РСЗО", — говорит аналитик.

Является ли ресурс техники у россиян бесконечным — на этот вопрос Селезнев отвечает так: " Россияне достаточно уверенно будут себя чувствовать в течение этого года. Говорить, что до октября будут выхолощены все их запасы не стоит. Сейчас мы видим, что количество уничтоженных вражеских танков намного меньше, чем в прошлом году. Я думаю, что до конца года ресурс значительно уменьшится, но надеяться на то, что будет выхолощен в ноль, не стоит.

По словам Селезнева, также враг восстанавливает и другую технику. К примеру боевые бронированные машины.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал вероятные числа 2025 года, когда может закончиться война в Украине.

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