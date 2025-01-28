"Мивина" в гранатах ВСУ: как рассыпался самый громкий фейк

Оказалось, что на видео иностранные гранаты, в которых вместо традиционного тротила используется взрывчатое порошковое вещество.

Журналист Юрий Бутусов, вечером 27 января, опубликовал видео, где военные с Курского направления демонстрируют новую партию гранат, которые они считают бракованными. На записи видно, как военнослужащие высыпают из гранат порошковое вещество, в шутку называя его "мивиной". Видео вызвало активное обсуждение в социальных сетях, но эксперты и военные корреспонденты предостерегают от преждевременных выводов.

Все детали – в материале ТСН.ua.

Журналистка Юлия Кириенко–Меринова отметила, что проверила информацию у специалистов по фронту. На видео иностранные гранаты, в которых вместо традиционного тротила используется порошковое взрывчатое вещество, которое вполне эффективно.

"На видео – иностранные гранаты. И то, что человек сыплет на видео в руки, то, что в народе уже назвали "мивиной" – это на самом деле такая разновидность тротила. Работает он тоже хорошо, тогда когда надо. Народ, который не разбирается в оружия, тянет в массы "измена" там, где ее нет. Проверка информации и критическое мышление должны спасти от многих ошибок”, – комментирует журналистка.

"Бракованные" гранаты Ф-1

Эксперты подтверждают, что гранаты румынские или польские. Военный эксперт Андрей Шор добавил:

"Это нормальные румынские гранаты MD.42, в них порошковый тротил. Запалы должны быть другие, там другая резьба. Но где солнышки их дели, и зачем туда толкают УЗРГМ – другой вопрос", – пишет Шор.

Румунські гранати MD.42. / Фото: из соцсетей

Офицер ВСУ под ником Ночной Сталкер отметил, что подобные ситуации возникают из–за непонимания технических характеристик.

"Выдали солнышкам польские гранаты О–23 (или румынские МАN39, по видео не понятно), к которым идет запал Роллана. И все – измена, "выдали бракованные гранаты", "вместо тротила мивина". По–видимому, порошковый тротил никогда не видели. Учите уже матбазу", – подчеркнул военный.

Юрій Бутусов вже видалив відео зі свого каналу. / Фото: из соцсетей

После волны обсуждений и критики со стороны экспертов и военных Юрий Бутусов удалил видео со своей страницы.

В мережі сміються з фейку про "мівіну".

На милитарном Telegram–канале "Разведка Ноем" опубликовали саркастическое видео, на котором администратор посыпает хлеб из гранаты настоящей мивиной.

Напомним, ранее журналист Бутусов заявил, что ВСУ продолжают получать не взрывающиеся бракованные мины.