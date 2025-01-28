В последнее время среди западных политиков ведутся дискуссии о том, что Дональд Трамп прижмет российского диктатора к стенке. Об этом свидетельствуют его последние громкие заявления.

О чем именно идет речь и что это значит для Украины – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Трамп откажется от соглашения с Путиным?

Несмотря на свое обещание, войну за 24 часа Трамп не закончил. Однако его первые заявления после вступления в должность внушают веру в лучшее. Эти слова были восприняты как положительный сигнал европейскими союзниками и сторонниками Украины. Трамп осознает масштаб конфликта и не оставит Украину или НАТО в своих будущих переговорах с Владимиром Путиным.

"Если Путин думает, что он может загнать президента в такое положение, когда тот будет выглядеть так, будто его обманула Россия, то его ждет еще одна неприятность", — заявил бывший вице-президент США Майк Пенс.

Дональд Трамп и Владимир Путин / Фото: Associated Press

Назначение и НАТО – основа для оптимизма?

Оптимизм также вызывают некоторые кадровые назначения, сделанные Трампом. Его советником по национальной безопасности стал Майк Уолтц, а госсекретарем – Марко Рубио, которых считают жесткими противниками России. Кроме того, Трамп инициировал новую кампанию по повышению расходов на оборону среди стран НАТО до 5% ВВП., что свидетельствует о намерении усилить обороноспособность Североатлантического союза.

"Я бы соврал, если бы сказал, что мы не волнуемся из-за возвращения Трампа. Мы готовимся к вызовам, но есть определенная сфера, где я могу выразить осторожный оптимизм – это Украина и НАТО", – отметил европейский посол, пожелав остаться анонимным.

Опыт переговоров с Ким Чен Ином как прецедент

Некоторые проукраинские республиканцы напоминают, что в 2019 году Трамп отказался заключать большое ядерное соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ином, несмотря на все ожидания от исторического саммита. Они считают, что он может поступить так же во время переговоров с Путиным по Украине.

ЦИТАТА ЧЕЛ 3: "Он понимает, какие ставки можно делать с Путиным. Если это плохое соглашение, он это увидит и может от него отказаться", – сказал один из чиновников администрации.

Фото: Associated Press

Russiagate больше не помешает

Еще одним преимуществом является то, что Трамп лишен "багажа", связанного с обвинениями в российском вмешательстве в выборы 2016 года. Это дает ему больше свободы в формировании политики в отношении России.

"И говорите что угодно о его методах, но действительно ли вы думаете, что он хочет войти в учебники истории как человек, потерявший Украину?"

Вызывающие заявления Трампа

Напомним, что сам президент США после своей инаугурации начал сыпать резкими заявлениями, касающимися российско-украинской войны. Самые сильные санкции, налоги и тарифы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News..

Подобное сообщение было опубликовано ранее Трампом в его аккаунте в сети Truth Social.

Заявления Трампа в Давосе

Добавлю, что новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял участие во Всемирном экономическом форуме. Там он сделал ряд заявлений, в том числе и относительно Украины. более мирным и преуспевающим. Как отметил Трамп, сейчас из-за войны в Украине рушатся здания и целые города. хочет встретиться с Путиным в ближайшее время, чтобы договориться о прекращении огня.

Он также заявил, что Украина уже готова к соглашению о прекращении огня, но нужно еще узнать позицию России. Этот тезис он говорил и раньше, сразу после своей инаугурации.

И вот в Кремле сделали громкое заявление Российский диктатор Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, в Кремле ждут ответные сигналы от американской стороны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Песков, призвав не "гадать на кофейной гуще".

Интересно, а о каких таких сигналах идет речь? Неужели заявлений Трампа для них мало, ждут пока он лично позвонит Путину?

Добавлю, что во время своего выступления в Давосе президент США Дональд Трамп стремится, чтобы Саудовская Аравия снизила цену на нефть. По его мнению, это поможет закончить войну в Украине. в Давосе.

А вот в Кремле так не считают. Конфликт в Украине не зависит от цен на нефть, он начался из-за угрозы России и полного отказа Запада прислушиваться к беспокойствам Москвы, – пресс-секретарь российского диктатора Песков. оборону до 5% ВВП. Трамп считает, что такое решение уменьшит финансовую нагрузку на США.

Вспомнил американский президент и о Китае. Он неоднократно отмечал, что эта страна имеет огромное влияние на Россию.

В Кремле считают угрозы Трампа пустыми / Фото: Associated Press

Реакция Кремля

Примечательно, что в Кремле считают угрозы президента США Дональда Трампа по поводу введения новых санкций и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты пустыми. Это пишет The Wall Street Journal. Аналитики отмечают что страна-террористка на сегодняшний день все еще имеет предпочтение.

Напомним, глава России Владимир Путин изо всех сил стремится встретиться с президентом США Дональдом Трампом в одиночку. Хозяин Кремля считает, что от этого зависит судьба войны против Украины.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " ТРАМП МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СОГЛАШЕНИЯ С ПУТИНЫМ! ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЫ? ".