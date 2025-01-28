Трамп може відмовитися від угоди з Путіним: що це означає для України

Останнім часом серед західних політиків точаться дискусії про те, що Дональд Трамп притисне російського диктатора до стінки. Про це свідчать його останні гучні заяви. Ба більше, подейкують, що президент США може взагалі відмовитися від угоди з Путіним.

Про що саме йдеться і що це означатиме для України – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Трамп відмовиться від угоди з Путіним?

Попри свою обіцянку, війну за 24 години Трамп не закінчив. Однак його перші заяви після вступу на посаду вселяють віру у краще. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо Росія не погодиться на припинення війни в Україні. Ці слова були сприйняті як позитивний сигнал європейськими союзниками та прихильниками України. Вони побачили в цьому ознаку, що Трамп усвідомлює масштаб конфлікту та не залишить Україну чи НАТО в своїх майбутніх переговорах із Володимиром Путіним. Про це пишуть журналісти Politico.

"Якщо Путін думає, що він може загнати президента в таке становище, коли той виглядатиме так, ніби його обдурила Росія, то на нього чекає ще одна неприємність", – заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

Дональд Трамп і Володимир Путін / Фото: Associated Press

Призначення і НАТО – підґрунтя для оптимізму?

Оптимізм також викликають деякі кадрові призначення, зроблені Трампом. Його радником з національної безпеки став Майк Волтц, а держсекретарем – Марко Рубіо, яких вважають жорсткими противниками Росії. Крім того, Трамп ініціював нову кампанію з підвищення витрат на оборону серед країн НАТО до 5% ВВП, що свідчить про намір посилити обороноздатність Альянсу.

"Я б збрехав, якби сказав, що ми не хвилюємося через повернення Трампа. Ми готуємося до викликів, але є певна сфера, де я можу висловити обережний оптимізм – це Україна і НАТО", – зазначив європейський посол, побажавши залишитися анонімним.

Досвід переговорів із Кім Чен Ином як прецедент

Деякі проукраїнські республіканці нагадують, що у 2019 році Трамп відмовився укладати велику ядерну угоду з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, попри всі очікування від історичного саміту. Вони вважають, що він може вчинити так само під час переговорів із Путіним щодо України.

ЦИТАТА ЧОЛ 3: "Він розуміє, які ставки можна робити з Путіним. Якщо це погана угода, він це побачить і може від неї відмовитися", – сказав один із чиновників адміністрації.

Фото: Associated Press

Russiagate більше не на заваді

Ще однією перевагою є те, що цього разу Трамп позбавлений "багажу", пов’язаного зі звинуваченнями в російському втручанні у вибори 2016 року. Це дає йому більше свободи у формуванні політики щодо Росії.

"І кажіть що завгодно про його методи, але чи справді ви думаєте, що він хоче увійти в підручники історії як людина, яка втратила Україну?" – зазначив представник його нової адміністрації.

Зухвалі заяви Трампа

Нагадаємо, що сам президент США після своєї інавгурації почав сипати різкими заявами, які стосуються російсько-української війни. Зокрема, Трамп закликав Путіна укласти мирну угоду, припинити війну проти України або будуть наслідки. Якщо Росія не погодиться завершити війну швидко, США запровадять проти неї найсильніші санкції, податки та тарифи. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

Схоже повідомлення було опубліковано Трампом раніше у його акаунті в мережі Truth Social.

Заяви Трампа в Давосі

Додам, що новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп взяв участь у Всесвітньому економічному форумі. Там він зробив низку заяв, зокрема й щодо України. Американський президент підкреслив, що домовленості про припинення вогню між Росією та Україною будуть досягнуті. Він запевнив, що світ стане більш мирним та процвітаючим. Як зазначив Трамп, зараз через війну в Україні руйнуються будівлі й цілі міста. Він хоче зустрітись із Путіним найближчим часом, аби домовитись про припинення вогню.

Він також заявив, що Україна вже готова до угоди про припинення вогню, але потрібно ще дізнатися позицію Росії. Цю тезу він говорив і раніше, відразу після своєї інавгурації.

І от у Кремлі зробили гучну заяву. Російський диктатор Путін готовий до розмови з президентом США Дональдом Трампом, у Кремлі чекають на відповідні сигнали від американської сторони. Про це журналістам повідомив прессекретар російського лідера Пєсков, закликавши не "ворожити на кавовій гущі".

Цікаво, а про які такі сигнали йдеться? Невже заяв Трампа для них малувато, чекають поки він особисто подзвонить Путіну? А як думаєте ви? Напишіть нам у коментарях.

Додам, що під час свого виступу у Давосі, президент США Дональд Трамп прагне, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні. Про це глава Сполучених Штатів також заявив під час онлайн-виступу на Економічному форумі в Давосі.

А от у Кремлі так не вважають. Конфлікт в Україні не залежить від цін на нафту, він почався через загрозу безпеці Росії та повній відмови Заходу прислухатися до занепокоєнь Москви, – прессекретар російського диктатора Пєсков. Також Трамп у Давосі закликав усі країни НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Трамп вважає, що таке рішення зменшить фінансове навантаження на США.

Згадав американський президент і про Китай. Він неодноразово зазначав, що ця країна має величезний вплив на Росію. На думку Трампа, Китай має посприяти мирній угоді між Росією та Україною.

У Кремлі вважають погрози Трампа порожніми / Фото: Associated Press

Реакція Кремля

Примітно, що у Кремлі вважають погрози президента США Дональда Трампа щодо введення нових санкцій та мита на весь російський експорт до Сполучених Штатів порожніми. Попри значні втрати та виснаження ресурсів РФ, оточення диктатора Володимира Путіна впевнене, що Москва зможе витримати ще один рік війни. Про це пише The Wall Street Journal. Аналітики зазначають що країна-терористка на сьогодні все ще має перевагу.

Нагадаємо, очільник Росії Володимир Путін з усіх сил прагне зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наодинці. Господар Кремля вважає, що від цього залежить доля війни проти України.

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