"Мівіна" в гранатах ЗСУ: як розсипався найгучніший фейк

Виявилось, що на відео іноземні гранати, у яких замість традиційного тротилу використовується порошкова вибухова речовина.

Журналіст Юрій Бутусов, увечері 27 січня, опублікував відео, на якому військові з Курського напрямку демонструють нову партію гранат, які вони вважають бракованими. На записі видно, як військовослужбовці висипають з гранат порошкоподібну речовину, жартома називаючи її "мівіною”. Відео викликало активне обговорення в соціальних мережах, але експерти та військові кореспонденти застерігають від передчасних висновків.

Усі деталі – в матеріалі ТСН.ua.

Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова зазначила, що перевірила інформацію у спеціалістів із фронту. На відео іноземні гранати, у яких замість традиційного тротилу використовується порошкова вибухова речовина, яка є цілком ефективною.

"На відео – іноземні гранати. І те, що людина сипле на відео в руки, те, що в народі вже назвали "мівіною” – це насправді такий різновид тротилу. Працює він теж добре, тоді коли треба. Народ, який не розбирається у зброї, тягне в маси "зраду” там, де її нема. Перевірка інформації і критичне мислення мали б врятувати від багатьох помилок”, – коментує журналістка.

"Браковані" гранати Ф-1

Експерти підтверджують, що гранати є румунськими або польськими. Військовий експерт Андрій Шор додав:

"Це нормальні румунські гранати MD.42, в них порошковий тротил. Запали мають бути інші, там інша різьба. Але де сонячки їх поділи, і навіщо туди пхають УЗРГМ – інше питання", – пише Шор.

Румунські гранати MD.42. / Фото: із соцмереж

Офіцер ЗСУ під ніком Нічний Сталкер зазначив, що подібні ситуації виникають через нерозуміння технічних характеристик.

"Видали сонечкам польські гранати О-23 (або румунські МАN39, по відео не зрозуміло), до яких йде запал Роллана. І все – зрада, "видали браковані гранати", "замість тротилу мівіна". Мабуть, порошковий тротил ніколи не бачили. Вчіть вже матбазу", – наголосив військовий.

Юрій Бутусов вже видалив відео зі свого каналу. / Фото: із соцмереж

Після хвилі обговорень та критики з боку експертів і військових Юрій Бутусов видалив відео зі своєї сторінки.

В мережі сміються з фейку про "мівіну".

На мілітарному Telegram-каналі "Розвідка Ноєм" опублікували саркастичне відео, на якому адміністратор посипає хліб з гранати справжньою мівіною.

Нагадаємо, раніше журналіст Бутусов заявив, що ЗСУ продовжують отримувати браковані міни, які не вибухають.