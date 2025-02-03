Бывший депутат парламента Великобритании присоединился к ВСУ

Во время пребывания в британском парламенте, Джек Лопрести активно поддерживал Украину и выступал за увеличение военной помощи.

Бывший заместитель председателя Консервативной партии британского парламента Джек Лопрести вступил в Интернациональный легион ВСУ, чтобы защищать Украину от российских захватчиков.

Об этом сообщает The Independent.

В ходе пребывания в парламенте Лопрести активно поддерживал Украину и выступал за увеличение военной помощи. Ранее он служил в резерве армии Великобритании, имея звание капрала.

После потери места в парламенте в ноябре Лопрести посетил Украину и признался, что изначально собирался присоединиться к Интернациональному легиону.

"Я подал заявку на вступление в легион в ноябре, понадобилось некоторое время, чтобы найти лучшее подразделение, чтобы использовать мой опыт и навыки. Для меня большая честь и огромная привилегия служить в украинской армии и иметь возможность помогать мужественному и удивительному украинскому народу чем могу", – отметил Джек Лопрести.

Напомним, первое подразделение Украинского легиона, которое формируют в Польше, отправилось в Украину.

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