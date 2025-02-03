В Украине выросла цена на один из овощей борщового набора

В Украине наблюдается повышение цен на столовую свеклу. Это произошло из-за сокращения запасов свеклы товарного качества.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам участников рынка, подорожание в этом сегменте объясняется заметным сокращением продукции на рынке.

"На сегодняшний день продажа свеклы из необорудованных хранилищ практически завершена, также заметно снизилось предложение некондиционной продукции, что в свою очередь позволило производителям повысить цены на качественные овощи", – говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что в настоящее время цены на свеклу в Украине уже в среднем на 35% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Но участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может являться временным явлением.

Они объяснили, что дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен в данном сегменте.

Напомним, годовая инфляция в Украине за прошедший год выросла на 12%, в том числе в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье в 2024 году повысились, на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы.

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