В Україні зросла ціна на один з овочів борщового набору

В Україні спостерігається підвищення цін на столові буряки. Це сталося через скорочення запасів буряків товарної якості.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, що здорожчання у цьому сегменті пояснюється помітним скороченням продукції на ринку.

"На сьогоднішній день продаж буряків з необладнаних сховищ практично завершено, також помітно знизилася пропозиція некондиційної продукції, що, своєю чергою, дозволило виробникам підвищити ціни на якісні овочі", – йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що наразі ціни на буряки в Україні вже в середньому на 35% вищі, ніж за аналогічний період 2024 року. Але учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем.

Вони пояснили, що подальше здорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін у даному сегменті.

Нагадаємо, річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, натомість на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому відіграли глобальні фактори.

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