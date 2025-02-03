Колишній депутат парламенту Великої Британії приєднався до ЗСУ

Під час перебування у британському парламенті Джек Лопресті активно підтримував Україну та виступав за збільшення військової допомоги.

Колишній заступник голови Консервативної партії британського парламенту Джек Лопресті вступив до Інтернаціонального легіону ЗСУ, аби захищати Україну від російських загарбників.

Про це повідомляє The Independent.

Під час перебування у парламенті Лопресті активно підтримував Україну та виступав за збільшення військової допомоги. Раніше він служив у резерві армії Великої Британії, маючи звання капрала.

Після втрати місця в парламенті у листопаді Лопресті відвідав Україну й зізнався, що від самого початку мав намір приєднатися до Інтернаціонального легіону.

"Я подав заявку на вступ до легіону у листопаді, знадобився деякий час, щоб знайти найкращий підрозділ, щоб використати мій досвід і навички. Для мене велика честь і величезний привілей служити в українській армії та мати можливість допомагати мужньому та дивовижному українському народу чим можу", – зазначив Джек Лопресті.

Нагадаємо, перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вирушив до України.

Читайте також: