Скільки бронетехніки залишилося у росіян: експерт здивував цифрою

За оцінками аналітиків, окупанти стали частіше використовувати іншу, більш легку техніку для маневрування на полі бою, щоб зберегти броньовану.

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили та пошкодили близько 100 тис. одиниць ворожої техніки — як наземної, так і повітряної, і надводної, проте російська армія під час штурмів демонструє кожного дня, що в нєї є чималий запас різноманітного озброєння, який напряму впливає на хід війни.

За словами експертів, сучасна Росія до цього не втрачала стільки в жодному своєму військовому конфлікті.

Чи спроможна Україна при наявності західної допомоги вихолостити технічний військовий ресурс окупантів або на це взагалі не варто розраховувати — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли джерела у Міноборони та колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

За даними Генштаба ЗСУ, станом на сьогодні, 31 січня, втрати ворога одних тільки танків складають майже 10 тис., точніше — 9893. За статистикою Генштаба ЗСУ, кожного дня знищується або пошкоджується від 3 до 10 одиниць.

На початку вторгнення частина військових експертів стверджувала, що нових танків в Росії налічується трохи більше 3 тис. одиниць, а старих радянських на складах — близько 13 тис.

Станом на сьогодні джерела ТСН.ua у Міноборони звітують, що попри втрати, окупанти штурмують українські позиції також і на нових танках, і на відремонтованих зразках радянських часів.

"Декілька ремарок щодо знищеної ворожої техніки. Ми пишемо, що знищили 9893 танка. Росіяни зазначають, що вони знищили понад 20,5 наших тис. танків. За російськими підрахунками виходить, що у нас в декілька разів танків було більше до війни, ніж у росіян. Останнє — маячня. Щодо нашого Генштаба, то підтримаю колег та скажу, що рахується техніка як знищена, так і пошкоджена. Ворог часто відновлює пошкоджену техніку, вона знов повертається у бій і ми знову її враховуємо у разі ураження. Тобто за статистикою відновлена техніка рахується як знов уражена. Відповідно, кількість знищеної ворожої техніки статистично зростає", — каже Владислав Селезньов.

Скільки тисяч залишилось

За словами аналітика, зазвичай не підлягають відновленню ті танки, у яких внаслідок влучання зірвало башту та був деформований корпус через детонацію боєкомплекту, який зберігався всередині.

Кажучи про запаси танків, Селезньов розповідає наступне: "Я аналізував статистичні дані відкритих джерел про те, скільки у росіян на арсеналах лишилось танків радянських часів. Танки, які потребували невеликих вкладень — їх ворог вже використав. Зараз у росіян на базах залишилась техніка, яка потребує тривалого ремонту та серйозних фінансових вкладень".

За словами експерта, у серпні минулого року відкриті джерела наводили такі дані, що у росіян є близько 3500 боєздатних танків та близько 2500 — на складах.

"Зараз росіяни втрачають близько 3-5 танків на добу не тому, що наші гармаші стали не такими вправними, а тому, що ворог став менше їх використовувати. Для забезпечення маневреності та швидкості на полі бою окупанти тепер зазвичай використовують автомобільну та перероблену автомобільну техніку", — каже Селезньов.

Крім того, військовий експерт наводить такі дані: ворог може відновлювати на місяць 300-350 танків, використовуючи як ресурс зі складів, так і ресурс ремонтних бригад.

Селезньов не виключає того, що з урахуванням такого рівня втрат протягом наступного півріччя або 10 місяців склади та центри зберігання можуть бути суттєво зменшені.

"Але не варто виключати того, що деякі танки з Північної Кореї поїдуть на поле бою. Зараз туди прямують далекобійні гармати, системи РСЗВ", — каже аналітик.

Чи є ресурс техніки у росіян нескінченим — на це питання Селезньов відповідає так: "Росіяни досить впевнено будуть себе почувати протягом цього року. Говорити, що до жовтня будуть вихолощені всі їхні запаси не варто. Зараз ми бачимо, що кількість знищених ворожих танків набагато менше, ніж торік. Я думаю, що до кінця року ресурс значно зменшиться, але сподіватись на те, що буде вихолощений в нуль — не варто. Росіяни спромоглись організувати такий спосіб оборонного промислового комплексу, завдяки якому частково компенсують рівень втрат".

За словами Селезньова, так само ворог відновлює і іншу техніку. Наприклад бойові броньовані машини.

Раніше повідомлялось про те, що експерт назвав ймовірні числа 2025 року, коли може закінчитися війна в Україні.

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