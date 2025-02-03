Як бійці КНДР воювали проти України: цікаві деталі від ССО

Іноді північнокорейські солдати діють без касок і балістичних пластин, щоб збільшити швидкість під час штурму.

Північнокорейські військові, здається, зникли з фронту в Курській області після кількох місяців зосередженої на них уваги.

Про це йдеться у статті Newsweek.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив приблизно 12 тис. своїх військових до Росії, яких швидко відправили у напрямку Курська. За оцінками України, приблизно половина цієї кількості була вбитою або пораненою, хоча це неможливо перевірити незалежно.

Звіти щодо ефективності бійців з КНДР, які не мали реального бойового досвіду, розділилися. Хтось наклеїв на бійців ярлик "гарматного м’яса", а деякі українські джерела описують цих військових як дисциплінованих, у хорошій формі та вправних у володінні зброєю.

Як повідомило нещодавно The New York Times із посиланням на дані американської розвідки, саме Кім Чен Ин запропонував відправити елітні північнокорейські сили до Росії.

Україна, як правило, описує цих добре навчених військових як кинутих у бій хвилями піхотних атак, що, ймовірно, призведе до великої кількості втрат.

Речник Сил спеціальних операцій України, полковник Олександр Кіндратенко розповів, що північні корейці мали невеликий досвід у війні дронів, однак вони могли рухатися швидко та хаотично, щоб уникнути атак.

Відомо, що в українському полоні перебувають щонайменше двоє північнокорейських штурмовиків. Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри з допитами двох різних військовополонених.

Кіндратенко розповів, що на початку січня підрозділ українського спецназу захопив першого з двох підтверджених військовополонених, змусивши бійця здатися, а не підірвати гранату.

Південнокорейські та українські офіційні особи заявили, що військові з КНДР накладали на себе руки, щоб уникнути полону. Наприкінці 2024 року США заявили, що знають про цю інформацію, і що солдати можуть бути мотивовані "страхом помсти їхнім родинам у Північній Кореї у разі, якщо вони будуть захоплені" у полон.

У середині січня Зеленський заявив, що один військовополонений "висловив бажання залишитися в Україні", а другий хотів повернутися додому.

Як розповів Кіндратенко, українські спецпризначенці надали медичну допомогу першому північнокорейському військовополоненому, витягнувши його з поля бою через мінне поле. Коли солдата витягали, російські війська влаштували артилерійський обстріл та атакували територію FPV-дронами.

Речник ССО акцентував, що російські війська "чітко бачили, як наш персонал евакуював військовополонених".

"Інтенсивність артилерійського обстрілу посилилася в цей момент, переконливо вказуючи на спробу знищити як військовополонених, так і евакуаційну команду, не даючи світу побачити живого солдата КНДР в українському ув’язненні", – розповів Кіндратенко.

Коли українські війська доправили військовополоненого до безпечного місця, то зробили знеболювальну ін’єкцію, надали їжу, воду та сигарети.

До того, як північнокорейські бійці зникли з фронту (Україна пояснює це великими втратами), їм було доручено утримувати певні частини Курщини як в оборонних, так і в наступальних операціях. Під час атаки на українські позиції, зазначив полковник, бійці КНДР зазнавали найбільших втрат у перші хвилини штурму. Кіндратенко сказав, що вони неодноразово атакували "тими самими маршрутами, де десятки їхніх військових вже були вбиті".

За словами речника ССО, північнокорейські війська були дуже мобільними, а деякі бійці позбулися наданого Росією захисного спорядження.

"Іноді вони діють без касок і балістичних пластин, щоб збільшити швидкість під час штурму українських позицій", – сказав Кіндратенко.

У їхніх конфіскованих рюкзаках було лише небагато їжі, літр води та жодного спорядження від холоду, наприклад рукавичок чи термоодягу.

Найбільше місця в рюкзаках російського випуску займають боєприпаси, зазначив полковник. Північнокорейські війська мають утричі більше магазинів, ніж середній російський солдат, плюс запаси гранат і мін.

За словами Кіндратенка, вилучене з тіл ліквідованих північнокорейських бійців обладнання свідчить про те, що вони "часто краще озброєні", ніж росіяни. Отримані з українських розвідувальних дронів записи показали "значну кількість протитанкових гранатометів", які війська КНДР застосували по укріплених, добре захищених позиціях або транспортних засобах.

Полковник повідомив, що "майже всі" північні корейці носять "модернізовані варіанти" штатної російської зброї. Так, замість сумнозвісного АК-47, якому багато десятиліть, бійці використовують набагато сучасніші автомати АК-12.

"Безперечно, військовополонених із Північної Кореї буде більше", – заявив Зеленський у середині січня.

Поки що не ясно, коли північнокорейські солдати повернуться на поле бою, і чи може їх бути більше на шляху до Росії.

Кіндратенко вважає цілком можливим, що північнокорейські війська можуть повернутися до активних бойових дій після підкріплення новою підготовкою або в межах різних типів атак.

Нагадаємо, напередодні The New York Times повідомило, що війська Північної Кореї були виведені з лінії фронту в Курській області. Цих бійців не помічали на фронті вже близько двох тижнів.