Украинцам отказывают в субсидии: кто может остаться без помощи

В Украине продолжают начислять жилищные субсидии. Впрочем, не все имеют право на ее получение, потому что есть определенные требования. Именно они могут послужить причиной отказа в выплатах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства соцполитики.

Одной из основных причин отказа может стать слишком большая площадь жилья. Ее не будет назначено, если площадь квартиры превышает 130 кв м, а дома – 230 кв м. Исключение будет только для многодетных семей, детских домов семейного типа, а также приемных семей и жилья, оформленных на несколько лицевых счетов.

Если за год до подачи заявления кто-либо из членов домохозяйства совершил покупку или финансовую операцию на сумму более 50 тыс. грн. грн, это может стать причиной для отказа в субсидии. К таким операциям относятся:

покупка недвижимости, автомобилей, финансовых активов, стройматериалов;

значительные единовременные расходы на услуги (кроме медицинских, образовательных и коммунальных);

крупные денежные переводы, инвестиции, покупка иностранной валюты.

Кроме того, субсидию не предоставят, если гражданин имеет более одного жилого помещения. Исключение составляют общежития, сельские дома или жилье на временно оккупированных территориях.

В субсидии также откажут, если в домохозяйстве есть – автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад; более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет.

Отказ в предоставлении субсидий возможен, если у кого-то из членов домохозяйства есть задолженность по алиментам, превышающая три месяца. Исключения составляют лица, признанные без вести пропавшими, находящиеся под домашним арестом или проходящие лечение от наркозависимости:

Кроме того, если раньше гражданин получил субсидию в избытке и не вернули средства по требованию органов соцзащиты, новую субсидию вам могут не назначить. В случае отказа в субсидии можно обратиться в органы соцзащиты за разъяснениями или для пересмотра решения.

есть и другие условия, которые могут привести к отказу в получении субсидии. Например, если на банковских счетах или в виде облигаций более 100 тысяч гривен, субсидия не будет предоставлена.

Субсидию могут не предоставить, если:

у членов домохозяйства нет официального дохода;

их средний доход меньше минимальной заработной платы;

за последние три месяца не уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ).

Напомним, стало известно, кому из украинцев придется вернуть тысячу Зеленского. Отмечается, что получить деньги могут исключительно те, кто находится на территории Украины.

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