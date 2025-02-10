В Україні 10 лютого запровадили відключення світла: що відомо

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Сьогодні, 10 лютого, енергетики повернули відключення світла в Україні. Втім, обмеження потужності будуть застосовувати для промисловості та бізнесу.
Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".
В НЕК наголошують, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Своєю чергою, час застосування обмежень для бізнесу і промисловості будуть діяти від 06:00 до 21:00.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах", - наголошують в "Укренерго".
У компанії причинами тимчасового запровадження обмежень називають пошкодження енергооб’єктів під час російських ракетно-дронових атак
Нагадаємо, фахівець Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив реальність сценарію з відключеннями світла. З його слів, обмеження за графіками досі залишаються реальним сценарієм у разі раптового похолодання.