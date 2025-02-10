В Україні 10 лютого запровадили відключення світла: що відомо

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Сьогодні, 10 лютого, енергетики повернули відключення світла в Україні. Втім, обмеження потужності будуть застосовувати для промисловості та бізнесу.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

В НЕК наголошують, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Своєю чергою, час застосування обмежень для бізнесу і промисловості будуть діяти від 06:00 до 21:00.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах", - наголошують в "Укренерго".

У компанії причинами тимчасового запровадження обмежень називають пошкодження енергооб’єктів під час російських ракетно-дронових атак

Нагадаємо, фахівець Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив реальність сценарію з відключеннями світла. З його слів, обмеження за графіками досі залишаються реальним сценарієм у разі раптового похолодання.

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