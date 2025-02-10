В ДТЭК объяснили, кому снова будут отключать свет

"Укрэнерго" ввело ограничение в потреблении электроэнергии, но они касаются только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Введенные ограничения действуют с 6 утра до 9 вечера, но не предполагают отключения света для населения.

Главной причиной ограничений энергетики называют последствия предыдущих атак: многие энергообъекты получили повреждения и их еще не успели полностью восстановить.

Также читайте В Украине 11 февраля вводится ограничение электроэнергии: что известно

"Также ударили морозы, и во избежание перегрузок временно приходится ограничивать потребление для крупных предприятий. Ситуация в энергетике все еще сложная, враг атакует почти каждый день и мы постоянно вынуждены держать оборону. Сражение за свет продолжается. Мы уже дважды выстояли зимой, выстоим и сейчас”, — уверяют в ДТЭК.

Напомним, в Украине возможны аварийные отключения света из-за пришедшего в Украину похолодания. В некоторых регионах температура воздуха может опуститься до -14 градусов.

Читайте также: