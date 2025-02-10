Трампу сподобалося, як про нього говорить Путін

У своєму коментарі щодо стосунків США та ЄС Путін похвалив Трампа, заявивши, що він "наведе лад" в Європі.

Президенту США Дональду Трампу сподобалася заява російського президента Володимира Путіна про те, що невдовзі Європа “встане біля ніг свого господаря”, яким він вважає американського лідера.

Про це свідчить його репост статті CNBC, в якій цитуються слова президента РФ, в соцмережі Truth Social.

Новий господар Білого дому ніяк не прокоментував цю публікацію, в якій Путін коментує можливе запровадження адміністрацією Трампа митних тарифів для країн ЄС, але, мабуть, невипадково звернув на неї свою увагу.

Трамп перепостив статтю із заявою Путіна про нього

У своєму коментарі щодо стосунків США та ЄС Путін також похвалив Трампа, заявивши, що його друга адміністрація “відновить лад у Європі”.

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“Запевняю вас: Трамп із його характером, із його наполегливістю досить швидко наведе там лад. І всі вони, ви побачите — це станеться швидко, скоро — всі вони стануть біля ніг господаря і трішки помахають хвостами. Все стане на свої місця”, — дослівно сказав господар Кремля.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що планує припинити війну між Росією та Україною, повідомивши, що Білий дім вже "досягає прогресу" у переговорах, які вже тривають.

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