За тиждень ДТЕК повернув світло 200 тис. родин після обстрілів

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 200 тис. родин на Донеччині та Дніпропетровщині, чиї оселі були знеструмлені внаслідок обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що ворог продовжує руйнувати мирні міста та села. На Донеччині, де тривають найважчі бої, енергетики за останній тиждень повернули світло у 192,5 тисячі осель.

З них понад 167 тисяч – після ворожої атаки вихідними, коли було знеструмлено 38 населених пунктів. Зокрема – міста Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка та Дружківка.

В компанії підкреслили, що попри усі безпекові виклики за 7 годин енергетикам вдалося виконати ремонти та відновити електропостачання знеструмлених населених пунктів.

Водночас на Дніпропетровщині енергетикам вдалося відновили електрику у 5,8 тисяч осель місцевих мешканців, також знеструмлених після обстрілів.

Нагадаємо, минулого місяця енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 537 тис. родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.