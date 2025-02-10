За неделю ДТЭК вернул свет 200 тыс. семей после обстрелов

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 200 тыс. семей на Донетчине и Днепропетровщине, чьи дома были обесточены в результате обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Враг продолжает разрушать мирные города и села. На Донетчине, где продолжаются самые тяжелые бои, энергетики за последнюю неделю вернули свет в 192,5 тысячи домов.

Из них более 167 тысяч – после вражеской атаки на выходных, когда было обесточено 38 населенных пунктов. В том числе – города Краматорск, Славянск, Константиновка и Дружковка.

В компании подчеркнули, что, несмотря на все вызовы безопасности, за 7 часов энергетикам удалось выполнить ремонты и возобновить электроснабжение обесточенных населенных пунктов.

В то же время на Днепропетровщине энергетикам удалось восстановить электричество в 5,8 тысячи жилищ местных жителей, также обесточенных после обстрелов.

Напомним, в прошлом месяце энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 537 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.