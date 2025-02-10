Трампу понравилось, как о нем говорит Путин

В своем комментарии по поводу отношений США и ЕС Путин похвалил Трампа, заявив, что он "наведет порядок" в Европе.
Президенту США Дональду Трампу понравилось заявление российского президента Владимира Путина о том, что вскоре Европа "станет у ног своего хозяина", которым он считает американского лидера.
Об этом свидетельствует его репост статьи CNBC, в которой цитируются слова президента РФ, в соцсети Truth Social.
Новый хозяин Белого дома никак не прокомментировал эту публикацию, в которой Путин комментирует возможное введение администрацией Трампа таможенных тарифов для стран ЕС, но, по-видимому, неслучайно обратил на нее свое внимание.
В своем комментарии относительно отношений США и ЕС Путин также похвалил Трампа, заявив, что его вторая администрация "восстановит порядок в Европе".
“Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью довольно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите – это произойдет быстро, скоро – все они станут у ног хозяина и немного помашут хвостами. Все станет на свои места”, — сказал хозяин Кремля.
Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что планирует прекратить войну между Россией и Украиной, сообщив, что Белый дом уже "достигает прогресса" в переговорах, которые уже происходят.
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