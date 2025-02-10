Как Трамп может принудить Путина к переговорам: эксперт назвал два мощных инструмента

Президенту США Дональду Трампу необходимо использовать 2 ключевых инструмента, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Прежде всего, он должен ослабить военный потенциал России и укрепить Украину из-за увеличения помощи. Если этого не произойдет, Путин не спешит с мирными переговорами.

Об этом рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, подчеркнув, что у России еще достаточно ресурсов для продолжения войны в эксклюзивном комментарии "24 Канала".

Как Трамп может стимулировать Путина к переговорам

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что благодаря возможному сокращению помощи Украине и проблемам с мобилизацией ему удастся истощить украинские ресурсы быстрее, чем иссякнут российские. В таком случае он либо начнет переговоры с более выгодной позиции, либо добьется более значительных успехов на поле боя.

Однако президент США Дональд Трамп может повлиять на экономические возможности России вести войну и общую ситуацию в стране-агрессорке, что ослабит ее военный потенциал и одновременно укрепит Украину путем сохранения или даже увеличения помощи.

"Если этого не произойдет, у Путина не будет причин торопиться с мирными переговорами. Зачем ему идти на переговоры сейчас, если он сочтет, что через полгода сможет добиться больших результатов – захватить новые территории и истощить противника", – объяснил Давид Шарп.

Эсперт также отметил, что если потери России не достигли критической точки и не делают возможным дальнейшее наступление, их весомость будет минимальной. Россияне до сих пор не пошли на важный шаг – мобилизацию, свидетельствующую о том, что ресурсы у них есть, и выбранный подход их устраивает.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры по завершению войны, если Украина получит реальные гарантии поддержки и безопасности от США и Европы.

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