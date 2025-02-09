Зеленский назвал условия для переговоров с Путиным

В то же время, он высказался против замораживания войны по линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры по завершению войны, если Украина получит реальные гарантии поддержки и безопасности США и Европы.

Об этом он рассказал в интервью британскому вещателю ITV News.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят и дадут нам гарантии безопасности – я был бы готов к любому формату переговоров", – заявил Зеленский.

В то же время, он высказался против замораживания войны по линии фронта.

"Я считаю, что пострадает несколько наших городов, которые сегодня перерезаны фронтом. Будет опасно даже после войны. Когда я в 2019 году стал президентом, то приезжал и видел эту контактную линию на востоке нашей страны. Там жизни не было", – подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, закончится ли война в 2025 году.