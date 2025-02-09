Зеленський назвав умови для переговорів із Путіним

Водночас він висловився проти замороження війни по лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розпочати переговори щодо завершення війни, якщо Україна отримає реальні гарантії підтримки та безпеки від США та Європи.

Про це він розповів в інтерв’ю британському мовнику ITV News.

"Якби в мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть і дадуть нам гарантії безпеки – я був би готовий до будь-якого формату переговорів", – заявив Зеленський.

Водночас він висловився проти замороження війни по лінії фронту.

"Я вважаю, що постраждає кілька наших міст, які сьогодні перерізані фронтом. Буде небезпечно навіть після війни. Коли я 2019 року став президентом, то приїжджав і бачив цю контактну лінію на сході нашої країни. Там життя не було", – підкреслив він.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році.