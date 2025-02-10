Эксперт объяснил, почему Кремль не комментирует разговор с Трампом

Контакт между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом был, но Кремль не готов объявить его, поскольку это требует определения условий.

Такое мнение высказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 канала.

"Во-первых, контакт таки был. Во-вторых, Кремль на сегодняшний день не готов озвучить прямой контакт Путина с Трампом, потому что это потребует каких-то условий, которые Путин получил или озвучил, и они будут поддержаны или не поддержаны. В первую очередь, из-за этого есть вопросы этики проведения переговоров", — сказал он.

По его словам, президент РФ и его оцепление имеют глубокие травмы от чеченских войн, несмотря на маргинализацию населения. Они сперва готовят информационное поле, а затем Путин объявляет свои решения.

"Но есть другая история, которую мы систематически не учитываем, а она заключается в том, что у Путина достаточно большие, и его окружение тоже, эти травмы и воспоминания о двух чеченских войнах, несмотря на то что они маргинализировали своё население и называют его „населением“, а не гражданами или народом или каким-либо другим образом. Они всё равно играют в эту игру. Сначала они должны подготовить информационное поле к определённым решениям, какими бы они ни были, а потом выходит Царь и рассказывает, как это будет на самом деле", — рассказал эксперт.

Он считает, что молчание Кремля может свидетельствовать о недовольстве Путина, но прямой контакт перед встречей с Украиной настораживает.

"То, что молчит Кремль, с одной стороны, — это хороший знак, потому что это означает, что что-то точно не так, как того хочет Путин на 100%. С другой стороны, это не является хорошим знаком, по крайней мере прямой контакт с Путиным непосредственно перед контактом с президентом Украины — это не очень хороший сигнал", — сказал Андрющенко.

Напомним, Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью New York Post, что он разговаривал с Владимиром Путиным по телефону, пытаясь договориться о прекращении войны в Украине.

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