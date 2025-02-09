Трамп поговорил с Путиным телефоном — СМИ

Президент США Дональд Трамп разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине, сказал он в интервью New York Post на борту Air Force One в пятницу.

"Лучше бы я не говорил", — ответил Трамп на вопрос, сколько раз разговаривали два лидера.

Но он считает, что Путину "не безразличны" на убийствах на поле боя.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона – и без причины", – добавил Трамп.

Войны в Украине "никогда бы не произошло", будь он президентом в 2022 году, — отметил Трамп.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Байден был стыдом для нашей нации. Полное смущение", – заметил американский президент.

Традиционно Трамп напомнил, что у него есть конкретный план прекращения войны.

"Я надеюсь, что это быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так плоха в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", — резюмировал он.

Напомним, план Трампа по завершению войны в Украине может стать большим сюрпризом. Но нет никаких гарантий, что Путин согласится с условиями Трампа. Тем более что все, что сегодня о них известно – это лишь предположение.

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