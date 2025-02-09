Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 9 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Полтавский р-н;
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Чугуев/р-н (Харьковщина);
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Вышгород/р-н (Киевщина);
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Киев/пригород;
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Первомайск/р-н (Николаевщина);
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Миргород/р-н (Полтавщина);
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Киев и пригород;
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Киев и окрестности№
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Вознесенск/Р-н (Николаевщина);
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Полтавский р-н;
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Обухов/р-н (Киевщина);
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Сарны/р-н (Ровненщина);
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Николаев/р-н;
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Одесса;
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Кировоградщина;
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Хмельницкая область;
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Луцк/р-н;
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Житомир/р-н;
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Дубно (Ровенская область).
Напомним, что россияне атакуют Украину ударными беспилотниками. Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.
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