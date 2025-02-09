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Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

В большинстве украинских областей была объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов. / Фото: ТСН.ua

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 9 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Полтавский р-н;

  • Чугуев/р-н (Харьковщина);

  • Вышгород/р-н (Киевщина);

  • Киев/пригород;

  • Первомайск/р-н (Николаевщина);

  • Миргород/р-н (Полтавщина);

  • Киев и пригород;

  • Киев и окрестности№

  • Вознесенск/Р-н (Николаевщина);

  • Полтавский р-н;

  • Обухов/р-н (Киевщина);

  • Сарны/р-н (Ровненщина);

  • Николаев/р-н;

  • Одесса;

  • Кировоградщина;

  • Хмельницкая область;

  • Луцк/р-н;

  • Житомир/р-н;

  • Дубно (Ровенская область).

Напомним, что россияне атакуют Украину ударными беспилотниками. Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

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