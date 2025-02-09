Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 9 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Полтавский р-н;

Чугуев/р-н (Харьковщина);

Вышгород/р-н (Киевщина);

Киев/пригород;

Первомайск/р-н (Николаевщина);

Миргород/р-н (Полтавщина);

Киев и пригород;

Киев и окрестности№

Вознесенск/Р-н (Николаевщина);

Полтавский р-н;

Обухов/р-н (Киевщина);

Сарны/р-н (Ровненщина);

Николаев/р-н;

Одесса;

Кировоградщина;

Хмельницкая область;

Луцк/р-н;

Житомир/р-н;

Дубно (Ровенская область).

Напомним, что россияне атакуют Украину ударными беспилотниками. Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

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