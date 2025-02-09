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Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

У більшості українських областей була оголошена повітряна тривога через рух ворожих дронів. / Фото: ТСН.ua

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 9 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Полтавський р-н;

  •  Чугуїв/р-н (Хaркiвщина);

  • Вишгород/р-н (Kиївщина);

  • Kиїв/передмістя;

  • Первомайськ/р-н (Миколаївщина);

  • Миргород/р-н (Полтaвщина);

  • Kиїв та передмістя;

  • Kиїв та околиці№

  • Вознесенськ/р-н (Миколаївщина);

  • Полтавський р-н;

  • Обухів/р-н (Kиївщина);

  • Сарни/р-н (Рiвненщинa);

  • Миколаїв/р-н;

  •  Одеса;

  • Кіровoградщина;

  • Xмельниччинa;

  • Луцьк/р-н;

  • Житомир/р-н;

  • Дубно (Рiвненщинa). 

Нагадаємо, що росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО. 

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