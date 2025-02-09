Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

У ніч проти 9 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Полтавський р-н;

Чугуїв/р-н (Хaркiвщина);

Вишгород/р-н (Kиївщина);

Kиїв/передмістя;

Первомайськ/р-н (Миколаївщина);

Миргород/р-н (Полтaвщина);

Kиїв та передмістя;

Kиїв та околиці№

Вознесенськ/р-н (Миколаївщина);

Полтавський р-н;

Обухів/р-н (Kиївщина);

Сарни/р-н (Рiвненщинa);

Миколаїв/р-н;

Одеса;

Кіровoградщина;

Xмельниччинa;

Луцьк/р-н;

Житомир/р-н;

Дубно (Рiвненщинa).

Нагадаємо, що росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

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