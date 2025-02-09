Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 9 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Полтавський р-н;
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Чугуїв/р-н (Хaркiвщина);
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Вишгород/р-н (Kиївщина);
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Kиїв/передмістя;
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Первомайськ/р-н (Миколаївщина);
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Миргород/р-н (Полтaвщина);
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Kиїв та передмістя;
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Kиїв та околиці№
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Вознесенськ/р-н (Миколаївщина);
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Полтавський р-н;
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Обухів/р-н (Kиївщина);
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Сарни/р-н (Рiвненщинa);
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Миколаїв/р-н;
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Одеса;
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Кіровoградщина;
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Xмельниччинa;
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Луцьк/р-н;
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Житомир/р-н;
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Дубно (Рiвненщинa).
Нагадаємо, що росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.
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