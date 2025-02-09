Астрологічний прогноз на 9 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи – результат буде, м'яко кажучи, незадовільним. Не можна також ухвалювати важливі рішення і спілкуватися з коханими людьми – сварка може призвести до серйозних наслідків.

Символ дня: серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, нетривалі і минають без ускладнень, проте необхідно одразу звертатися до лікаря.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити м'ясо, особливо смажене, копченину та алкоголь.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити обряди та ритуали, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими і здійснюються протягом семи днів.

Табу дня: розбитий посуд стане погано прикметою.

Цитата дня: "Змінюйте ваші думки та зберігайте ваші принципи: змінюйте листя, зберігайте коріння" (Віктор Гюго).

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