Чому хочеться солоного: сім причин

Організму людини потрібна сіль, адже без неї він не може нормально функціонувати. Але інколи солоної їжі хочеться надто сильно. І це може вказувати на проблеми зі здоров'ям. Чому хочеться солоного - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ви завжди намагалися зменшити кількість вживання солі в щоденному раціоні. Та раптом відчули сильний потяг до солоної їжі?

Можливо, у вас виникло одне з таких порушень в роботі організму: