Чому хочеться солоного: сім причин

Організму людини потрібна сіль, адже без неї він не може нормально функціонувати. Але інколи солоної їжі хочеться надто сильно. І це може вказувати на проблеми зі здоров'ям. Чому хочеться солоного - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Ви завжди намагалися зменшити кількість вживання солі в щоденному раціоні. Та раптом відчули сильний потяг до солоної їжі?
Можливо, у вас виникло одне з таких порушень в роботі організму:
- Дисбаланс мінеральних речовин - бажання вживати більше солоної їжі може вказувати на низький рівень натрію в організмі. Також людина буде відчувати сильну втому, нудоту, швидку втомлюванність, головний біль, сплутаність свідомості та часті перепади настрою. В запущених випадках хворий може навіть непритомніти.
- Зневоднення - якщо вашому організму не вистачає води, вам може хотітися саме "солоненького". Є й інші ознаки такого стану: перепади настрою, сильна спрага, дратівливість, запаморочення, холодна і волога шкіра, спазми та судоми м'язів, зменшення кількості сечі, прискорений пульс.
- Синдром Барттера - він виникає від народження. За такого стану з організму разом із сечею дуже швидко виводиться весь натрій. Додаткові симптоми синдрома: слабкість м'язів, гіпотомія, невелика вага, спазми м'язів, каміння в нирках, надмірне сечовипускання, запори.
- Хвороба Аддісона - це захворювання, коли надниркові залози не можуть виробляти достатню кількість гормонів, тому людині хочеться з'їсти щось солоне. Також іншими симптомами цієї хвороби є: швидка стомлюваність, занепад сил, втрата апетиту, бліда шкіра, гіпотомія, виразки у роті, діарея, темні плями на шкірі.
- Токсикоз під час вагітності - через токсикоз та діарею у вагітних з'являється зневоднення, яке веде до бажання з'їсти щось солоне.
- Стрес - коли організм відчуває стрес, то підвищує рівень гормону кортизолу. Отримуючи солоні продукти, тіло намагається позбутися стресу. За даними деяких досліджень, ті люди, у кого високий рівень натрію в організмі, в період стресу мають невелику кількість кортизолу.
- Передменструальний синдром у жінок - однією з ознак ПМС є бажання їсти солону їжу. А ще під час передменструального синдрому у жінок з'являються такі симптоми: здуття живота, безсоння, часта зміна настрою.