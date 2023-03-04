Почему хочется соленого: семь причин

Организму человека нужна соль, ведь без него он не может нормально функционировать. Но иногда соленой пищи хочется слишком сильно. И это может указывать на проблемы со здоровьем. Почему хочется соленого – читайте в материале ТСН.ua.

Вы всегда пытались снизить количество употребления соли в ежедневном рационе. Но вдруг ощутили сильное влечение к соленой пище?

Возможно, у вас возникло одно из таких нарушений в работе организма.