Враг атаковал Луцк беспилотниками.
В ночь на 9 февраля в Луцке прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Серия взрывов прогремела в областном центре Волыни в течение часа с перерывами.
Враг атакует Луцк с помощью ударных беспилотников.
Мониторинговые каналы информируют о работе ПВО.
О пострадавших или повреждении имущества информации не поступало.
Напомним, что россияне атакуют Украину ударными беспилотниками. Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.
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