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В Луцке прозвучала серия взрывов

В Луцке прозвучала серия взрывов

По предварительной информации, ПВО защищает Луцк от вражеской атаки / Фото: ТСН.ua

Враг атаковал Луцк беспилотниками.

В ночь на 9 февраля в Луцке прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Серия взрывов прогремела в областном центре Волыни в течение часа с перерывами.

Враг атакует Луцк с помощью ударных беспилотников.

Мониторинговые каналы информируют о работе ПВО.

О пострадавших или повреждении имущества информации не поступало.

Напомним, что россияне атакуют Украину ударными беспилотниками. Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

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