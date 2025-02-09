У ніч проти 9 лютого у Луцьку пролунала серія вибухів.

Про це інформує кореспондент ТСН.

Серія вибухів прогриміла в обласному центрі Волині протягом години з перервами.

Ворог атакує Луцьк за допомогою ударних безпілотників.

Моніторингові канали інформують про роботу ППО.

Наразі про потерпілих чи пошкодження майна інформації не надходило.

Нагадаємо, що росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

Читайте також: