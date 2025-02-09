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Ворог просунувся біля Запоріжжя - Deep State

Ворог просунувся біля Запоріжжя - Deep State

Російські військові намагаються просуватися вперед. / Фото: Associated Press

Росіяни намагаються рухатися вперед.

У ніч на 9 лютого 2025 року оновлено мапу бойових дій на фронті.

Про це інформує аналітичний канал Deep State

"Ворог просунувся біля Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше президент Україні Володимир Зеленський пояснив, чому Путін хоче забрати Донеччину і Запоріжжя. Зокрема, що стосується покладів титану, то вони є на сході, але найбільше їх на півночі країни. За словами глави держави, зрозуміло, чому окупаційні війська 2022-го наступали зокрема з території Білорусі на Київщину та Житомирщину. 

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