Незвичне використання зубної пасти: не лише для чищення зубів

Цікаво, що зубну пасту можна використовувати не лише для чищення зубів. Вона знадобиться на дачній ділянці. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як саме її можна використовувати.

Боротьба з фітофторою

Така хвороба як фітофтороз найчастіше вражає пасльонові культури, тобто перець, томат, баклажани, картоплю. Викликає захворювання грибок під назвою Phytophthora infestans. І, як виявилося, він чутливий до компонентів будь-якої пасти, яка відбілює зуби. Особливо ефективне її застосування на першій стадії грибка.

Що потрібно зробити: розвести вміст середнього тюбика пасти в 10 літрах теплої води. Паста повинна повністю розчинитися. Розчином потрібно рясно обприскувати хворі і здорові кущі. А потім ним же обробити ґрунт навколо культури, щоб спори грибка, які розташовані в землі, також знищилися.

Захист від шкідників

Якщо до складу зубної пасти входять такі компоненти, як чебрець, ромашка, м'ята, то вона буде відлякувати комах від вашого городу. А фтор та лаурилсульфат натрію для них взагалі згубні.

Можна приготувати такий розчин, який буде чудово захищати від попелиці, слимаків, хрестоцвітних блішок і капустяної білявки. Для цього: розведіть в 10 літрах теплої води 70 г зубної пасти, залишіть на 2 години. Потім ретельно перемішати і обприскати зелені насадження, чагарники та навіть плодові дерева.

Піджлення кімнатних рослин

З часом землі в горщиках виснажується і закислюється. Щоб знизити її кислотність і уникнути необхідності щорічно пересаджувати квіти, можна кожен рік (навесні чи влітку) обробляти ґрунт спеціальним розчином.

Для його приготування візьміть 1/3 тюбика зубної пасти, розчиніть у 1 л води, перемішайте. Підживлювати потрібно рослину під корінь. Так ви не лише розкислите ґрунт, але й збагатите його фтором та кальцієм, які потрібні для тих рослин, які часто квітнуть.

Зверніть увагу, що добриво не підходить для гарденії, азалії та інших рослин, які люблять кислий ґрунт.

Захист від укусів комах

Ментолова (м'ятна) зубна паста допоможе позбутися печіння, свербіння та почервоніння шкіри після укусу комахи. А ще більшість сучасних зубних паст мають антибактеріальний ефект, тому містять в своєму складі протизапальні речовини.

На уражене місце потрібно просто нанести невелику кількість (горошину) зубної пасти. Обережно втерти її в шкіру, а потім дати підсохнути. Незабаром ви відчуєте полегшення. Зверніть увагу, що пасту не можна втирати у відкриту рану.

Відмивання бруду з рук

Якщо після роботи на ділянці вам важко відмити руки, вам знову прийде на допомогу зубна паста. Потрібно руки змочити, видавити на них невелику кількість зубної пасти, втерти засіб в шкіру, потім нанести його під нігті за допомогою ватної палички і зачекати.

Потім помийте руки теплою водою. Шкіра точно очиститься, а нігті побіліють і стануть здоровішими на вигляд.

Від кореневої гнилі

Всі без вийнятку рослини можуть захворіти кореневою гниллю. Щоб побороти це грибкове захворювання, можна приготувати спеціальний розчин з 2 столових ложок зубного порошку, 2 столових ложок деревного попелу, 1 столової ложки мідного купоросу та води. Розмішайте інгредієнти, щоб вийшла густа кашка.

Потім потрібно розгребти трішки ґрунт під хворою рослиною, змастити вершечки коренів сумішшю, а згодом обробити нею і стебла. Присипати корінці сухою землею, затінити оброблену ділянку. Обов'язково припиніть поливати рослину на 5-7 днів.

Щоб знезаразити ґрунт

Зубна паста відрізняється дезінфікуючими та бактерицидними властивостями, тому її можна використовувати для знезараження ґрунту. Особливо ефективний цей спосіб під час висаджування кімнатних рослин. Вони тоді будуть краще рости, їхня коренева система розвиватиметься швидше.

Щоб приготувати розчин, потрібно взяти 1 тюбик зубної пасти і розчинити у 3 літрах води. А потім добре полити землю, в яку ви будете висаджувати рослину. Крім знезараження ґрунт також отримує ті мінеральні елементи, які входять до складу пасти.