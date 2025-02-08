"Реал" без Луніна зіграв унічию проти "Атлетіко" в матчі лідерів чемпіонату Іспанії (відео)

"Реал" та "Атлетіко" зіграли внічию в центральному матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершилася з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі залишився за "матрацниками" – на 39-й хвилині рахунок відкрив Хуліан Альварес, реалізувавши пенальті.

На старті другого тайму "вершкові" відігралися – на 50-й хвилині Кіліан Мбаппе забив свій 16-й гол у поточному розіграші Примери. Француз тепер лише на два м'ячі відстає від польського форварда "Барселони" Роберта Левандовські, який очолює перегони бомбардирів Ла Ліги.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів цей матч на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Атлетіко"

Таким чином, "Реал" (50 очок) зберіг лідерство у чемпіонаті Іспанії. Команда Карло Анчелотті на один бал випереджає "Атлетіко" і на 5 пунктів "Барселону", яка йде третьою з матчем у запасі.

Свій наступний матч "Реал" проведе 11 лютого на виїзді проти "Манчестер Сіті" в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок у відповідь команди зіграють 19 лютого у столиці Іспанії.

У наступному турі Ла Ліги "вершкові" на виїзді зустрінуться з "Осасуною", а підопічні Дієго Сімеоне приймуть "Сельту". Обидва матчі відбудуться 15 лютого.

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