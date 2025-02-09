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Росіяни атакують ударними безпілотниками: напрямок польоту дронів

Росіяни атакують ударними безпілотниками: напрямок польоту дронів

Через польоти ворожих дронів у значній кількості областей оголосили повітряну тривогу / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворог щоночі випускає десятки безпілотників по Україні.

У ніч проти 9 лютого 2025 року росіяни випустили проти України значну кількість ударних безпілотників

Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Рух ударних БпЛА:

  • Декілька груп БпЛА в східній/центральній/південній/північній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній та південній частинах Сумщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в східній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в північній та східній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину - Кіровоградщину.

"БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна втрачає майже 30% дронів через "дружній вогонь": СБС розповіли, чомуНа фронті не визначено, хто саме відповідає за управління глибиною на різних рівнях — тактичному, оперативно-тактичному та стратегічному.

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