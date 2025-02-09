Росіяни атакують ударними безпілотниками: напрямок польоту дронів

Ворог щоночі випускає десятки безпілотників по Україні.
У ніч проти 9 лютого 2025 року росіяни випустили проти України значну кількість ударних безпілотників.
Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Рух ударних БпЛА:
- Декілька груп БпЛА в східній/центральній/південній/північній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в центральній та південній частинах Сумщини, курс західний.
- БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в східній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА в північній та східній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину - Кіровоградщину.
"БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна втрачає майже 30% дронів через "дружній вогонь": СБС розповіли, чому. На фронті не визначено, хто саме відповідає за управління глибиною на різних рівнях — тактичному, оперативно-тактичному та стратегічному.
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