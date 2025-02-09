Россияне атакуют ударными беспилотниками: направление полета дронов

В ночь на 9 февраля 2025 года россияне выпустили против Украины значительное количество ударных беспилотников.

Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Движение ударных БпЛА:

Несколько групп БПЛА в восточной/центральной/южной/северной частях Черниговщины, курс западный.

БПЛА в центральной и южной частях Сумщины, курс западный.

БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.

БПЛА в восточной части Полтавщины, курс западный.

БПЛА в северной и восточной части Кировоградщины, курс западный.

БпЛА из Херсона курсом на Николаевщину — Кировоградщину.

"БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина теряет почти 30% дронов из-за "дружественного огня": СБС рассказали, почему. На фронте не определено, кто отвечает за управление глубиной на разных уровнях — тактическом, оперативно-тактическом и стратегическом.

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