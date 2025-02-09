Россияне атакуют ударными беспилотниками: направление полета дронов

Враг каждую ночь выпускает десятки беспилотников по Украине.
В ночь на 9 февраля 2025 года россияне выпустили против Украины значительное количество ударных беспилотников.
Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Движение ударных БпЛА:
- Несколько групп БПЛА в восточной/центральной/южной/северной частях Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в центральной и южной частях Сумщины, курс западный.
- БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.
- БПЛА в восточной части Полтавщины, курс западный.
- БПЛА в северной и восточной части Кировоградщины, курс западный.
- БпЛА из Херсона курсом на Николаевщину — Кировоградщину.
"БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления", – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось, что Украина теряет почти 30% дронов из-за "дружественного огня": СБС рассказали, почему. На фронте не определено, кто отвечает за управление глубиной на разных уровнях — тактическом, оперативно-тактическом и стратегическом.
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